Россиянам назвали лучшие альтернативы тренировкам в спортзале

СЕО IT-компании Александра Герасимова рассказала в беседе с Lenta.ru о доступных альтернативах традиционным походам в спортзал. Она выделила сайклинг как эффективный вид тренировок. Это сочетание танцев и упражнений на велотренажерах укрепляет сердце, легкие, сжигает жир, развивает мышцы и повышает выносливость.
Герасимова также отметила фитбоксинг, который объединяет силовые нагрузки, аэробику и элементы бокса. Такие тренировки задействуют все мышцы тела. За часовое занятие можно сжечь до тысячи калорий, а за два месяца — значительно улучшить фигуру.
При этом российские женщины все чаще обращаются к искусственному интеллекту для составления диет и тренировочных планов. Девушки просят ИИ помочь убрать жир и нарастить мышцы. Нейросети предлагают стандартные диеты, но иногда дают странные рекомендации.
IT-специалист Дмитрий Мелихов пояснил, что ИИ опирается на общие данные из интернета, поэтому его советы не всегда точны. По его мнению, предложенный рацион может помочь одним, но оказаться бесполезным для других, пишет Life.ru.
Инструктор Кирилл Антонов предупредил о рисках тренировок в жару. Он отметил, что сильные нагрузки в жаркую погоду могут навредить сердцу и даже привести к летальному исходу. Антонов советует избегать интенсивных занятий, особенно для тех, кто не тренируется регулярно. Лучше заниматься рано утром или вечером, после 18:00, в легкой одежде из натуральных тканей. Его слова приводит 360.ru.