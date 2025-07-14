Россиянам назвали лучшие альтернативы тренировкам в спортзале

Инструктор Кирилл Антонов предупредил о рисках тренировок в жару. Он отметил, что сильные нагрузки в жаркую погоду могут навредить сердцу и даже привести к летальному исходу. Антонов советует избегать интенсивных занятий, особенно для тех, кто не тренируется регулярно. Лучше заниматься рано утром или вечером, после 18:00, в легкой одежде из натуральных тканей. Его слова приводит 360.ru.