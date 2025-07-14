Путин выразил соболезнования близким режиссера Митты в связи с его смертью

О смерти режиссера стало известно 14 июля, об этом сообщил его сын Евгений Митта. Карьера его отца началась с экранизации пьесы писателя Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Позднее в фильмографии Митты появились ленты «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие картины. Согласно информации журналистов, режиссер скончался из-за рака почки. В последние дни своей жизни Митта проходил паллиативное лечение в хосписе.