Путин выразил соболезнования близким режиссера Митты в связи с его смертью

Президент России Владимир Путин в понедельник, 14 июля, выразил глубокие соболезнования семье и близким народного артиста России и режиссера Александра Митты в связи с его кончиной.
— Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей, — говорится в телеграмме главы государства.
Он подчеркнул, что светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также поклонников его творчества, документ был опубликован на сайте Кремля.
О смерти режиссера стало известно 14 июля, об этом сообщил его сын Евгений Митта. Карьера его отца началась с экранизации пьесы писателя Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Позднее в фильмографии Митты появились ленты «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие картины. Согласно информации журналистов, режиссер скончался из-за рака почки. В последние дни своей жизни Митта проходил паллиативное лечение в хосписе.