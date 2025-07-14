Кнутов: Украина может разместить новые Patriot в Киеве, Харькове и Одессе

Новые комплексы Patriot, которые США поставят Украине, могут разместить в Киеве, Одессе и Харькове. Об этом корреспонденту aif.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих поставках Украине нового американского вооружения, в том числе 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.
«В Киеве усилят ПВО, может быть, в Харькове установят. 100 процентов разместят в Одессе, так как там порт. Также их могут установить в местах сборки оружия и логистических центрах, где происходит разгрузка вооружения после того, как с территории Польши или Румынии его ввозят. Кроме того, могут прикрыть те места, где будут строиться совместные заводы по производству беспилотников и ремонту западного оружия», — сказал собеседник издания.
До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин планирует участвовать в приобретении «более трех» систем Patriot для киевского режима.
Норвежское издание Steigan сообщало, что поддержка Украины в поставках ЗРК Patriot может не оправдать ожиданий и стать неэффективным вложением средств.