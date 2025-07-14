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Аналитик Болотских объяснил, ждать ли проблем из-за 100-процентных пошлин США

Сначала может показаться, что торговые пошлины США в отношении России приведут к проблемам, однако страна уже давно успела перестроиться под санкции. Такое мнение в понедельник, 14 июля, выразил аналитик «БКС Мир инвестиций» Даниил Болотских.

Сначала может показаться, что торговые пошлины США в отношении России приведут к проблемам, однако страна уже давно успела перестроиться под санкции. Такое мнение в понедельник, 14 июля, выразил аналитик «БКС Мир инвестиций» Даниил Болотских.

Он подчеркнул, что из-за устойчивости Россия не столкнется с трудностями в сфере внешней торговли.

— Мы не ожидаем затруднений для российской внешней торговли, которая уже успела перестроиться под санкционное давление. Похоже, российский рынок акций ожидал чего-то более масштабного и труднопреодолимого после заявлений американского президента на прошлой неделе, — цитирует его слова «Газета.Ru».

Депутат Государственной думы Николай Арефьев придерживается противоположного мнения. Он считает, что России будет «очень сложно» ответить на возможные вторичные американские санкции США в размере 100 процентов. Отказ от сотрудничества со стороны крупных торговых партнеров станет ощутимым ударом для страны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.

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