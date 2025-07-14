Минтранс РФ: прямые рейсы между Москвой и Пхеньяном будут запущены 27 июля

Прямые рейсы между Москвой и столицей КНДР будут осуществляться один раз в месяц. Как сообщили в Минтрансе, это необходимо для того, чтобы сформировать устойчивый спрос на авиарейсы и их загрузку. Известно, что время полета между городами составит порядка восьми часов.