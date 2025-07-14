Минтранс РФ: прямые рейсы между Москвой и Пхеньяном будут запущены 27 июля

С 27 июля между Москвой и Пхеньяном будут запущены регулярные прямые рейсы. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта России, перевозками пассажиров займется авиакомпания Nordwind.
«Впервые столицы России и КНДР свяжет прямое авиасообщение», — говорится в сообщении российского ведомства.
Прямые рейсы между Москвой и столицей КНДР будут осуществляться один раз в месяц. Как сообщили в Минтрансе, это необходимо для того, чтобы сформировать устойчивый спрос на авиарейсы и их загрузку. Известно, что время полета между городами составит порядка восьми часов.
Ранее KP.RU сообщал, что Российские железные дороги с 17 июня возобновили движение беспересадочных вагонов из Пхеньяна в Москву. Поезда будут отправляться из столицы КНДР в Россию дважды в месяц.