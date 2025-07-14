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Появилось первое фото нового Гарри Поттера со съемочной площадки HBO

Премьера первого сезона запланирована на 2027 год.

Источник: Аргументы и факты

HBO приступил к съемкам нового телесериала о Гарри Поттере. Об этом сообщили на сайте Warner Bros, публикую первое фото главного героя со съемочной площадки.

Премьера первого сезона запланирована на 2027 год. Всего планируется снять семь сезонов — по одному на каждую из оригинальных книг Джоан Роулинг.

Главную роль исполняет Доминик Маклафлин, образ Гермионы воплотила Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли сыграл Аластер Стаут.

Сценарий к сериалу написала Франческа Гардинер, она также является исполнительным продюсером. Режиссер нескольких эпизодов — Марк Майлод, который одновременно участвует в проекте как продюсер.

Ранее сообщалось, что британский актер Том Фелтон снова сыграет роль Драко Малфоя из серии книг писательницы Джоан Роулинг и одноименной серии фильмов о Гарри Поттере.