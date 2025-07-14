Появилось первое фото нового Гарри Поттера со съемочной площадки HBO

HBO приступил к съемкам нового телесериала о Гарри Поттере. Об этом сообщили на сайте Warner Bros, публикую первое фото главного героя со съемочной площадки.
Премьера первого сезона запланирована на 2027 год. Всего планируется снять семь сезонов — по одному на каждую из оригинальных книг Джоан Роулинг.
Главную роль исполняет Доминик Маклафлин, образ Гермионы воплотила Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли сыграл Аластер Стаут.
Сценарий к сериалу написала Франческа Гардинер, она также является исполнительным продюсером. Режиссер нескольких эпизодов — Марк Майлод, который одновременно участвует в проекте как продюсер.
Ранее сообщалось, что британский актер Том Фелтон снова сыграет роль Драко Малфоя из серии книг писательницы Джоан Роулинг и одноименной серии фильмов о Гарри Поттере.