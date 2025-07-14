Столичные медики удалили москвичке две опасные кисты

Как стало известно «МК», необычная пациентка обратилась к хирургу поликлиники № 5 с жалобой на «безболезненный шарик» на правом плече. Этот шарик плавно увеличивался в размерах, и девушку это беспокоило. После осмотра специалист назначил УЗИ, на котором и была обнаружена киста, вызванная паразитарной инфекцией. Новообразование немедленно удалили и направили на исследование, которое подтвердило, что женщина «носила» кисту с хроническим активным воспалением.