Столичные медики удалили москвичке две опасные кисты

Две опасные кисты, в которых жили гельминты, удалили москвичке столичные медики. Самое ужасное, что паразиты проникли под кожу женщины через комариные укусы.
Как стало известно «МК», необычная пациентка обратилась к хирургу поликлиники № 5 с жалобой на «безболезненный шарик» на правом плече. Этот шарик плавно увеличивался в размерах, и девушку это беспокоило. После осмотра специалист назначил УЗИ, на котором и была обнаружена киста, вызванная паразитарной инфекцией. Новообразование немедленно удалили и направили на исследование, которое подтвердило, что женщина «носила» кисту с хроническим активным воспалением.
После этого пациентку направили к инфекционисту, который и поставил окончательный диагноз — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, которое передается через комаров. «После укуса возбудитель проникает в кровоток, разносится по различным органам и тканям либо остается под кожей, поэтому даже немедленная обработка укуса не предотвратила бы заражение», — отметили в поликлинике.
Дальнейшее обследование позволило выявить у женщины аналогичную кисту в поднижнечелюстной области. Образование было удалено в ММНКЦ им. С. П. Боткина.