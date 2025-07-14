Персонализированное лечение онкозаболеваний будут развивать в Союзном государстве

В свою очередь главный кардиохирург Санкт Петербурга и Северо-западного федерального округа Российской Федерации академик Российской академии наук Геннадий Хубулава подчеркнул, что россияне активно сотрудничают с белорусами в сфере медицины. «О белорусской кардиохирургии известно не только на территории постсоветского пространства, но и во всем мире. Белорусские коллеги известны своим высоким уровнем технической оснащенности и высоким профессионализмом. Чем больше мы общаемся, тем больше это нас взаимно обогащает, — отметил он. — Сегодня мы успели побывать в Республиканском центре кардиологии, там мы говорили о дальнейшем развитии технологий обучения врачей, постдипломном образовании как в Беларуси, так и в России. Потому что врач должен постоянно учиться. Поэтому мы об этих вещах говорили. Сегодня существует много различных технологий для обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и многих других вещей, которые помогают улучшить и мануальные навыки, и качество подготовки наших молодых специалистов, потому что за ними будущее. Они будут нас лечить».