Персонализированное лечение онкозаболеваний будут развивать в Союзном государстве

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия заинтересованы совместно развивать персонализированное лечение онкозаболеваний, сообщил журналистам член Совета Республики, главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня прошла встреча медиков Санкт-Петербурга с представителями учреждений здравоохранения Беларуси и членами Совета Республики. В составе делегации в нашу страну прибыли руководители Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи (онкологической) имени Н. П. Напалкова, Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медтехнологий, Международного центра сердца. Главными темами встречи стало взаимодействие в области онкологии и кардиологии.
Как отметил Виктор Кондратович, сотрудничество с российскими коллегами ведется уже не первый год. «Мы будем работать над новым направлением — над персонализацией лечения онкологических заболеваний. В частности, будут применяться подходы с использованием медико-биологических клеточных технологий. Это позволит, не исключая традиционные методы лечения, такие как химиотерапия, радиология, использовать иммунотерапию. Наше учреждение после разрешения Министерства здравоохранения может стать клинической базой для развития таких клеточных технологий. Это огромный шаг вперед», — рассказал он.
По его словам, этот вопрос в том числе прорабатывается в рамках Союзного государства, чтобы в дальнейшем подписать соответствующее соглашение.
В свою очередь главный кардиохирург Санкт Петербурга и Северо-западного федерального округа Российской Федерации академик Российской академии наук Геннадий Хубулава подчеркнул, что россияне активно сотрудничают с белорусами в сфере медицины. «О белорусской кардиохирургии известно не только на территории постсоветского пространства, но и во всем мире. Белорусские коллеги известны своим высоким уровнем технической оснащенности и высоким профессионализмом. Чем больше мы общаемся, тем больше это нас взаимно обогащает, — отметил он. — Сегодня мы успели побывать в Республиканском центре кардиологии, там мы говорили о дальнейшем развитии технологий обучения врачей, постдипломном образовании как в Беларуси, так и в России. Потому что врач должен постоянно учиться. Поэтому мы об этих вещах говорили. Сегодня существует много различных технологий для обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и многих других вещей, которые помогают улучшить и мануальные навыки, и качество подготовки наших молодых специалистов, потому что за ними будущее. Они будут нас лечить».
Главный кардиохирург Санкт-Петербурга добавил, что с белорусскими медиками планируется проведение совместных конференций и заседаний по развитию различных учебных технологий. -0-
Фото Николая Петрова.