В Самаре снизилось число подростковых краж и правонарушений

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Самары подвела итоги работы за первое полугодие 2025 года. Зафиксировано снижение числа подростковых краж на 18,2%. При этом количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения, не выросло.
Всего с начала года проведено около 3000 профилактических мероприятий: рейды, встречи в школах, беседы с подростками и родителями. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с подростками, состоящими на учёте — таких в городе 675 человек.
Совместно с полицией выявлено 40 несовершеннолетних, находившихся ночью на улице без сопровождения взрослых. В отношении их родителей составлены административные протоколы. Всего рассмотрено 355 дел об административных правонарушениях.
Комиссия также проверила 65 учреждений и направила 59 представлений в адрес органов системы профилактики.
В городе продолжает работать Детский телефон доверия: 8−800−2000−122. Сообщить о нарушении прав ребёнка можно по номеру 112.
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