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В Самаре снизилось число подростковых краж и правонарушений

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Самары подвела итоги работы за первое полугодие 2025 года.

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Самары подвела итоги работы за первое полугодие 2025 года. Зафиксировано снижение числа подростковых краж на 18,2%. При этом количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения, не выросло.

Всего с начала года проведено около 3000 профилактических мероприятий: рейды, встречи в школах, беседы с подростками и родителями. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с подростками, состоящими на учёте — таких в городе 675 человек.

Совместно с полицией выявлено 40 несовершеннолетних, находившихся ночью на улице без сопровождения взрослых. В отношении их родителей составлены административные протоколы. Всего рассмотрено 355 дел об административных правонарушениях.

Комиссия также проверила 65 учреждений и направила 59 представлений в адрес органов системы профилактики.

В городе продолжает работать Детский телефон доверия: 8−800−2000−122. Сообщить о нарушении прав ребёнка можно по номеру 112.

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