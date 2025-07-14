Путин не смог промолчать после смерти легендарного Митты

Глава государства отметил профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус Митты. Он отметил, что именно эти качества помогли снимать картины, которые стали настоящей классикой как российского, так и мирового кино, а также заслужить искреннюю признательность и любовь аудитории. Владимир Путин добавил, что светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и фанатах его творчества.