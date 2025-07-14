Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты

Глубокие соболезнования в связи с кончиной Александра Митты выразил родным и близким режиссера президент России Владимир Путин. Об этом вечером 14 июля сообщили в Кремля.
В своем обращении глава государства отметил, что Александр Митта был выдающимся режиссером, сценаристом и человеком щедрого и самобытного дарования.
Владимир Путин подчеркнул, что профессиональное мастерство и чувство эпохи помогли режиссеру создать фильмы, ставшие классикой отечественного и мирового кинематографа.
Напомним, режиссера Александра Митты не стало в понедельник, 14 июля. Он умер в возрасте 92 лет от рака почки.
Митта снял 16 фильмов, среди которых «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», отмеченный на Венецианском кинофестивале, «Гори, гори, моя звезда», «Как царь Петр Арапа женил», «Сказка странствий», «Граница. Таежный роман», «Экипаж».
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