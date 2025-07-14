СБУ запретила въезд в Сумскую область народным депутатам Верховной рады, представляющим партию Петра Порошенко*, из-за опасений разглашения информации о военных объектах. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», который связан с группировкой войск «Север» ВС России.
Ранее депутат Рады Ирина Геращенко выразила в социальных сетях недовольство тем, что сотрудники СБУ не позволили ей приехать в город Ромны в Сумской области. Парламентарий назвала случившееся абсурдным.
По данным «СВ», в данном случае речь идет не о политическом давлении на соратников находящегося в опале бывшего президента Украины, а о большом количестве военных объектов ВСУ, сосредоточенных в указанном населенном пункте.
«Украинские спецслужбы банально бояться, что сторонники Порошенко могут опубликовать в открытом доступе фотографии города, “засветив” тот или иной военный объект», — уточняется в публикации.
Ранее Порошенко* обвинил главу киевского режима Зеленского в авторитаризме.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.