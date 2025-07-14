52-летняя женщина-инвалид из Сибая получила лекарства только после иска Минздраву

В башкирском городе Сибай восстановили права инвалида на бесплатные лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 52-летняя женщина-инвалид, с ноября 2024 по февраль 2025 года не получала жизненно необходимое лекарства, положенные ей по закону.
Прокурор обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения Башкирии и медицинской организации с требованием обеспечить женщину бесперебойным обеспечением необходимым препаратом. Инстанция полностью удовлетворила требования.
— В настоящее время права женщины восстановлены, ей предоставлен положенный препарат, — сообщает прокуратура.
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