Жалобы россиян на скорость интернета вынудили «Ростелеком» объясниться

В компании уточнили, что снижение скорости передачи данных возможно только при выявлении аномального трафика, который в десятки и сотни раз превышает средний уровень потребления. «В случае аномального трафика скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», — пояснили представители «Ростелекома» в беседе с РБК.