Под Таганрогом в ДТП погиб человек, двое пострадали

По предварительным данным, 48-летний водитель «Киа Спортейдж» выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Ладой Калиной». В результате столкновения пострадал водитель второго автомобиля и его 43-летний пассажир. Второй 19-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.