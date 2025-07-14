Под Таганрогом в ДТП погиб человек, двое пострадали

Вечером в понедельник, 14 июля, на трассе «Таганрог — Покровское» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 48-летний водитель «Киа Спортейдж» выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Ладой Калиной». В результате столкновения пострадал водитель второго автомобиля и его 43-летний пассажир. Второй 19-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.