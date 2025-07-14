Кинорежиссер Юрий Мороз скончался после тяжелого онкологического заболевания: был в строю до последнего

Весть о кончине кинорежиссера Юрия Мороза застала многих кинематографистов в Нижнем Новгороде на кинофестивале «Горькийfest». Если бы такое случилось на экране, многие бы не поверили, сказали, что так не бывает. Но именно так и случилось. Сначала пришла весть о смерти классика отечественного кино Александра Митты. А через несколько часов стало известно о безвременном уходе Юрия Мороза, который всего лишь год назад возглавлял здесь жюри полнометражного конкурса.
В 2024 году Юрий выглядел неважно, на лице уже угадывались признаки страшной болезни. В летние дни он не снимал шапку, сидел в ней в зрительном зале. Все мы невнимательные люди, часто не замечаем очевидных вещей, а иногда замечаем, но отводим глаза. Удивительно, что некоторые коллеги Юрия удивлены тем, что произошло. 29 сентября ему исполнилось бы 68 лет. Еще пару лет назад, до болезни, он был в прекрасной форме. Все время снимал, был красив и строен, был интеллигентным и доброжелательным, приятным в общении. Никакой звездной болезни, высокомерия не было и в помине. А работал на износ.
Страшные болезни не приходят случайно. Многие из нас хорошо помнят трагические дни 2000 года, когда жена Юрия, актриса Марина Левтова, разбилась в Подмосковье на снегоходе. Они врезались в дерево. Марине было сорок лет. Рядом с ней находилась юная дочь Даша Мороз. Никто тогда и не предполагал, что она станет известной и хорошей актрисой.
Юрий пережил смерть жены тяжело. Они были любящей парой. Страдать ему было некогда, надо было спасать дочь, которая получила тяжелые травмы. Мороз поднял всех врачей, повез Дашу в зарубежную клинику, кажется, в Германию, и победил в схватке за жизнь. Такое бесследно не проходит. После смерти супруги он воспитывал дочь один. А когда она выросла, женился на актрисе Виктории Исаковой, в браке у них родилась дочь, которая на данный момент еще маленькая.
Юрий Мороз окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, учился у прекрасного педагога Виктора Монюкова, работал в московском «Ленкоме», снимался в кино. Через девять лет после вручения первого диплома он получил второй — на режиссерском факультете ВГИКа, окончив мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В кино он дебютировал с «Подземельем ведьм» по роману Кира Булычева. Потом снял три сезона «Каменской», был продюсером «Доктора Живаго» и «Ликвидации». Снял полнометражную «Точку» о девушках низкой социальной ответственности. Те, кто побывал на съемках, видел, как реагировали прохожие на стайку вызывающих девиц в центре Москвы. Думали, что это настоящие служительницы древнейшей профессии.
Мороз снял сложнейший сериал «Братья Карамазовы» с прекрасными актерскими работами, «Угрюм-реку». Его последний по времени полнометражный фильм «Лунатики» уже соревновался на фестивалях с картинами молодых.
На сериалах Юрий Мороз трудился постоянно, стал стопроцентным профи. Снимал иногда не первые сезоны, а например, третий, как было со «Служанками». Продюсеры тогда решили добавить мужских персонажей, чтобы разнообразить мир женщин, мечтающих о деньгах, но при этом самостоятельных.
Пикантность момента была в том, что одну из героинь играла Дарья Мороз. Она же была креативным продюсером проекта. Идея приглашения отца возникла у нее раньше, чем пришла в голову другим продюсерам, и она стеснялась ее озвучить. Слава богу, это сделали другие.
Продюсер Ирина Сосновая призналась, что совместная работа не была легкой: «Юрий Павлович очень требовательный человек, невероятно профессиональный. Он и от нас много требовал. Это лично для меня была настоящая школа».
Когда все было позади, Дарья Мороз поделилась своими впечатлениями от семейного подряда. Она на первом сезоне работала с экс-супругом Константином Богомоловым, а на третьем — с отцом. «В третьем сезоне было сложнее в плане ответственности. Я была продюсером. С моим отцом Юрием Павловичем мы и до этого вместе работали. Когда я с ним на площадке, расслабляюсь, понимая, что все будет классно», — сказала Дарья.
У нее были откровенные сцены, и снимать их должен был ее отец. «Как снимать собственную дочь в постельной сцене? — Юрий Мороз попытался поразмышлять на эту тему, хотя понятно, что для него это “просто работа”. — Если думать о том, что снимешь собственную дочь, то это одна история, а если понимать, что это актриса Даша Мороз в роли Лены Широковой, то это другое дело. Тогда не возникает проблем. Это же кино и всего лишь наша работа, технический процесс. Чаще всего во время съемки подобных сцен бывает смешно. А вот на стадии разработки сценария мы с Дашей спорили. Я же — злобный. Когда говорят, что сценарий написан, осталось только его снять, это истинная правда. Кино делается на бумаге. Общаться с Дашей на площадке и на уровне создания сценария — это разные вещи. Но мы с ней не разругались. Все мирно обошлось».
Юрий признался в интервью: «Я давно существую в режиме сериального производства. Иногда даже получаю удовольствие от процесса съемок. Вы не поверите, но это крайне редкое явление, когда режиссер чувствует себя комфортно на площадке. В основном это бешеная гонка и невыносимо сложная работа. Хотя… Не такая уж и сложная, какой может показаться на первый взгляд».