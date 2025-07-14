Кинорежиссер Юрий Мороз скончался после тяжелого онкологического заболевания: был в строю до последнего

У нее были откровенные сцены, и снимать их должен был ее отец. «Как снимать собственную дочь в постельной сцене? — Юрий Мороз попытался поразмышлять на эту тему, хотя понятно, что для него это “просто работа”. — Если думать о том, что снимешь собственную дочь, то это одна история, а если понимать, что это актриса Даша Мороз в роли Лены Широковой, то это другое дело. Тогда не возникает проблем. Это же кино и всего лишь наша работа, технический процесс. Чаще всего во время съемки подобных сцен бывает смешно. А вот на стадии разработки сценария мы с Дашей спорили. Я же — злобный. Когда говорят, что сценарий написан, осталось только его снять, это истинная правда. Кино делается на бумаге. Общаться с Дашей на площадке и на уровне создания сценария — это разные вещи. Но мы с ней не разругались. Все мирно обошлось».