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Axios: США хотят продать НАТО вооружения на 10 млрд долларов для поставок Киеву

США продадут НАТО американское вооружение в рамках первой стадии плана по поддержке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены продать странам-членам Североатлантического альянса американские вооружения на общую стоимость около 10 млрд долларов для дальнейших поставок на Украину. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что продажа оружия НАТО Вашингтоном будет осуществлена в рамках первой стадии нового плана по поддержке Киева, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте Трамп заявил о многомиллиардной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО. По словам главы Белого дома, вооружения поступят к представителям блока и другим союзникам, после чего будут направлены в зону конфликта.

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