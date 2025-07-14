Axios: США хотят продать НАТО вооружения на 10 млрд долларов для поставок Киеву

Ранее KP.RU сообщал, что на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте Трамп заявил о многомиллиардной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО. По словам главы Белого дома, вооружения поступят к представителям блока и другим союзникам, после чего будут направлены в зону конфликта.