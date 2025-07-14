Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка подверглась домогательствам на курорте после неизвестного укола

В Испании молодая женщина обратилась в полицию и пожаловалась, что к ней приставали в ночном клубе в Малаги.

В Испании молодая женщина обратилась в полицию и пожаловалась, что к ней приставали в ночном клубе в Малаги. Об этом пишет издание SUR.

По информации газеты, странный инцидент произошел в ночном заведении на европейском курорте 28 июня, но известно о нем стало только сейчас.

По словам иностранки, ей якобы могли сделать неизвестный укол, так как она почувствовала себя плохо. Врачи провели визуальный осмотр и нашли след от иглы на ее плече.

Специалисты проводят токсикологическую экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть эту версию.

Удалось ли правоохранителям задержать злоумышленников, не уточняется.