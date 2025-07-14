Туристка подверглась домогательствам на курорте после неизвестного укола

В Испании молодая женщина обратилась в полицию и пожаловалась, что к ней приставали в ночном клубе в Малаги. Об этом пишет издание SUR.
По информации газеты, странный инцидент произошел в ночном заведении на европейском курорте 28 июня, но известно о нем стало только сейчас.
По словам иностранки, ей якобы могли сделать неизвестный укол, так как она почувствовала себя плохо. Врачи провели визуальный осмотр и нашли след от иглы на ее плече.
Специалисты проводят токсикологическую экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть эту версию.
Удалось ли правоохранителям задержать злоумышленников, не уточняется.