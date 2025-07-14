Четыре новации в госсоцстраховании и пенсионном обеспечении: ФСЗН дал подробные разъяснения

Теперь же плательщики налога на профдоход (при изъявлении желания) смогут доплатить взносы на пенсионное страхование в бюджет ФСЗН. Порядок будет таким. Как и прежде, плательщик налога на профдоход в течение года будет вести свою деятельность, ежемесячно уплачивая налоги. По истечении года, до 1 февраля, ФСЗН рассчитает, сколько ему нужно доплатить до той суммы, при которой формируется год стажа. Плательщику взносов предложат в добровольном порядке через личный кабинет доплатить нужную сумму не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.