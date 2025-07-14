Четыре новации в госсоцстраховании и пенсионном обеспечении: ФСЗН дал подробные разъяснения

В Беларуси усиливаются меры поддержки плательщиков налога на профессиональный доход в плане формирования будущих пенсионных прав. Упрощается и изменяется порядок государственного социального страхования индивидуальных предпринимателей. Продолжается борьба с серыми схемами выплаты заработной платы. По всем указанным направлениям в законодательстве предусмотрены новации. Речь идет о законе «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения», который сегодня подписал глава государства. О новшествах подробно рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель управляющего ФСЗН Екатерина Лихачева.
Новация № 1 — меняется порядок участия плательщиков налога на профессиональный доход в системе государственного социального страхования.
Екатерина Лихачева напомнила, что с 1 января 2023 года появилась новая категория плательщиков — граждане, которые уплачивают налог на профессиональный доход. Как уплачивается налог сейчас? Гражданин отображает свой доход в мобильном приложении «Налог на профессиональный доход», а органы Министерства по налогам и сборам на основании этих данных рассчитывают необходимую к уплате сумму. Если гражданин работает с физлицами, ставка налога составляет 10%, с юрлицами и сумма дохода превышает Br60 тыс. в год — 20%.
В Фонд социальной защиты населения поступает 60% выставленной плательщику суммы налога на профдоход. Исходя из этого и формируются его пенсионные гарантии.
«Достаточно большое количество граждан, являющихся плательщиками налога на профдоход, не формируют свои пенсионные гарантии, поскольку в ФСЗН поступает небольшая сумма. Для формирования месячного стажа взносы в бюджет фонда должны быть уплачены из размера минимальной заработной платы, умноженной на 29%. То есть Br726 умножаем на 29%. Полученный результат и является той суммой, которая дает месяц страхового стажа», — пояснила заместитель управляющего ФСЗН положения действующего законодательства.
Теперь же плательщики налога на профдоход (при изъявлении желания) смогут доплатить взносы на пенсионное страхование в бюджет ФСЗН. Порядок будет таким. Как и прежде, плательщик налога на профдоход в течение года будет вести свою деятельность, ежемесячно уплачивая налоги. По истечении года, до 1 февраля, ФСЗН рассчитает, сколько ему нужно доплатить до той суммы, при которой формируется год стажа. Плательщику взносов предложат в добровольном порядке через личный кабинет доплатить нужную сумму не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Касательно 2024 года есть особенность. Плательщикам налога на профессиональный доход дается право доплатить нужную сумму не позднее 1 сентября 2025 года. «Мы планируем активно информировать наших плательщиков налога на профдоход, у кого не сформировался стаж за 2024 год, о наличии такого права, чтобы они смогли при необходимости доплатить взносы», — сказала Екатерина Лихачева.
Новация № 2 — меняется порядок уплаты взносов индивидуальными предпринимателями.
По словам заместителя управляющего ФСЗН, индивидуальные предприниматели, которые являются плательщиками подоходного налога, будут уплачивать взносы с учетом их дохода. Причем учтут чистый доход за вычетом расходной части.
«Как это происходит сегодня? Индивидуальные предприниматели отражают периоды бездействия, если они не осуществляли деятельность. А за период действия уплачивали взносы. Те предприниматели, которые работали весь год и имели маленький доход, обращались с просьбой снизить финансовую нагрузку, поскольку их доход имеет характер дополнительного заработка», — рассказала Екатерина Лихачева.
Их услышали и внесли коррективы. Теперь если доход за год будет составлять менее 12 минимальных заработных плат индивидуальному предпринимателю предоставят право платить взносы из фактического дохода, отметила Екатерина Лихачева. Таким образом, для индивидуальных предпринимателей, которые получают небольшой доход, несколько смягчены условия по уплате взносов.
Остальные предприниматели, плательщики подоходного налога, при доходе за год в размере 12 минимальных заработных плат и выше должны будут уплачивать взносы в ФСЗН в размере 35% из размера минимальной заработной платы.
Для плательщиков единого налога, в принципе, ничего не изменилось. Они уплачивают налог за месяц осуществления своей деятельности — в размере не ниже 35% из размера минимальной заработной платы.
Заместитель управляющего ФСЗН добавила, что для индивидуальных предпринимателей, как и всех физических лиц, смещаются сроки уплаты взносов. В действующем законодательстве определена дата 1 марта года, следующего за отчетным, в новом законе — 31 марта года, следующего за отчетным.
Предпринимателей коснется еще одна новация. «С учетом того, что мы будем получать всю информацию о доходах от Министерства по налогам и сборам, органы фонда все расчеты взносов будут делать самостоятельно. Индивидуальным предпринимателям нужно будет лишь получить от нас информацию о сформировавшемся платеже и оплатить его. Все остальное автоматически сделает фонд», — заметила Екатерина Лихачева.
Новация № 3 — решение ФСЗН о взыскании задолженности субъектов хозяйствования приравнивается к исполнительной надписи.
Новшество касается физических лиц и иных плательщиков. Органам фонда предоставлено право самостоятельно выносить решение, которое приравнивается к исполнительной надписи. На сегодня, если, допустим, индивидуальный предприниматель имеет задолженность, органы фонда обращаются к нотариусам, которые учиняют нотариальную надпись на сумму задолженности. Этот документ направляется в органы принудительного исполнения и начинается взыскание.
По новому закону органы ФСЗН самостоятельно выносят решение, без обращения к нотариусу. Это решение и будет тем документом, который можно предоставить непосредственно в органы принудительного исполнения.
Говоря о преимуществах такой новации, Екатерина Лихачева заметила, что для органов фонда ускоряются процессы взыскания. Для индивидуального предпринимателя, иных физических лиц снижается финансовая нагрузка. Если исполнительную надпись учиняет нотариус, за эту процедуру он берет 5% от суммы задолженности. Со вступлением нового законодательства в силу станет удобнее работать всем сторонам.
Новация № 4 — принимаются дополнительные меры борьбы со скрытой заработной платой.
«Есть соответствующее поручение главы государства и мы ежегодно наращиваем обороты по выявлению таких фактов, — сказала Екатерина Лихачева. — Мы видим, что есть определенные лазейки, когда невозможно в полном объеме доначислить взносы», — сказала заместителя управляющего ФСЗН, заметив, что новым законом при установлении серых схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН.
Так, законом предусмотрено, что при выявлении фактов заработной платы в конвертах взнос начисляется на эту сумму в полном объеме, но не ниже чем 1/30 пятикратной величины средней заработной платы по республике за каждый день выплаты зарплаты в конверте.
Вместе с тем не всегда можно установить полную сумму скрытой заработной платы, которую получал работник. «Поэтому если работодатель выплачивает зарплату в конверте, он должен быть готов, что каждый день выплаты, даже если мы не установили полный размер такой выплаты, равен 1/30 суммы пяти средних заработных плат по республике», — отметила Екатерина Лихачева, добавив, что работодатель должен понимать достаточно большие финансовые риски.
Поскольку в процессе скрытой заработной платы участвуют две стороны — как работодатель, так и работник — новым законодательством предусмотрено, что стаж для будущей пенсии у работника формируется в минимальном размере. То есть независимо от того, какую заработную плату он получал, в документах персонифицированного учета будет отражен доход в размере минимальной заработной платы. Таким образом и у работника не будет заинтересованности получать зарплату в конверте.
Что касается других изменений законодательства, в основном это приведение в соответствии законодательства о госсоцстраховании и пенсионном обеспечении с иными законодательными актами: законами о предпринимательской деятельности, о бухучете, Гражданским кодексом. Все эти нормы нашли отражение в законе «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения», который вступает в силу через месяц после официального опубликования.
БЕЛТА. -0-