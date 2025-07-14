Легендарный футболист, хваливший сборную РФ, кардинально меняет карьеру

На чемпионате мира-2022 Модрич подчеркивал, что считает сборную России равным соперником и хвалил российских игроков. Тогда он заявлял, что хорошо знает многих из них и отмечал наличие молодых и талантливых футболистов. Ранее 39-летний Модрич с 2012 по 2025 год защищал цвета испанского «Реала» и завоевал 27 трофеев, включая Лигу чемпионов. В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».