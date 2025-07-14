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Легендарный футболист, хваливший сборную РФ, кардинально меняет карьеру

Легендарный полузащитник Лука Модрич официально прибыл в Италию и будет представлен как игрок «Милана». Ранее футболист более десяти лет выступал за мадридский «Реал» и выигрывал ключевые трофеи в европейском футболе. Об этом футболист рассказал в соцсетях.

Лука Модрич перешел в «Милан» и попрощался с «Реалом».

Легендарный полузащитник Лука Модрич официально прибыл в Италию и будет представлен как игрок «Милана». Ранее футболист более десяти лет выступал за мадридский «Реал» и выигрывал ключевые трофеи в европейском футболе. Об этом футболист рассказал в соцсетях.

«Я только что приземлился в Милане. Очень счастлив быть здесь, чтобы начать новую главу в моей карьере. С нетерпением жду момента, когда смогу сыграть за этот великий клуб. Большой привет всем болельщикам», — заявил Лука Модрич в видеообращении.

На чемпионате мира-2022 Модрич подчеркивал, что считает сборную России равным соперником и хвалил российских игроков. Тогда он заявлял, что хорошо знает многих из них и отмечал наличие молодых и талантливых футболистов. Ранее 39-летний Модрич с 2012 по 2025 год защищал цвета испанского «Реала» и завоевал 27 трофеев, включая Лигу чемпионов. В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее телеканал RT сообщал, что российский хоккеист Александр Овечкин назвал Лионеля Месси богом футбола и признался, что является фанатом «Барселоны». Он выразил восхищение игрой аргентинца, отметив его невероятные действия на поле.