Эксперт Кнутов: США передаст Украине старые комплексы Patriot

«Когда мы ведем речь о таких вариантах, то европейские страны, где есть старые эти комплексы, то их найти можно, но эффективность у них не такая большая. Самая главная проблема — это ракеты, сколько американцы смогут дать их. Если они будут стоять беззащитны, то мы их очень быстро либо уничтожим, либо выведем из строя. На сегодняшний день в США могут произвести 700 ракет. Плюс они могут увеличить производство до тысячи ракет в год, но при этом они нужны самим американцам и европейцам. Поэтому передавать Украине будут старые комплексы, старые ракеты. А новые будут идти непосредственно из США в Европу», — сказал собеседник издания.