Эксперт Кнутов: США передаст Украине старые комплексы Patriot

США будут поставлять Украине старые зенитно-ракетных комплексы Patriot. Об этом корреспонденту aif.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих поставках Украине нового американского вооружения, в том числе 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.
«Когда мы ведем речь о таких вариантах, то европейские страны, где есть старые эти комплексы, то их найти можно, но эффективность у них не такая большая. Самая главная проблема — это ракеты, сколько американцы смогут дать их. Если они будут стоять беззащитны, то мы их очень быстро либо уничтожим, либо выведем из строя. На сегодняшний день в США могут произвести 700 ракет. Плюс они могут увеличить производство до тысячи ракет в год, но при этом они нужны самим американцам и европейцам. Поэтому передавать Украине будут старые комплексы, старые ракеты. А новые будут идти непосредственно из США в Европу», — сказал собеседник издания.
Кнутов отметил, что для российских войск могут появиться определенные сложности, однако оружие ВС РФ способно прорвать противовоздушную оборону Украины.
«С военной точки зрения, конечно, будут определенные сложности для наших войск, потому что нам нужно будет отрабатывать определенную тактику преодоления ПВО. Но у нас уже накоплен очень большой опыт. Все наше оружие способно при правильном тактическом использовании прорывать противовоздушную оборону и преодолеть систему, которая сейчас выстраивается», — сказал собеседник издания.
До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин намерен участвовать в приобретении «более трех» систем Patriot для киевского режима.
Норвежское издание Steigan сообщало, что поддержка Украины в поставках ЗРК Patriot может не оправдать ожиданий и стать неэффективным вложением средств.