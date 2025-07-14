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Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Митты

Глава РФ назвал Митту выдающимся режиссером.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Александра Митты в связи с его кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, Митта был выдающимся режиссером и сценаристом, а также «человеком щедрого и самобытного дарования».

Как отметил Путин, профессиональное мастерство и безупречный художественный вкус помогли народному артисту РФ создать фильмы, которые стали «подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа».

«Добрая, светлая память об Александре Наумовиче Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Напомним, 92-летний Александр Митта ушел из жизни 14 июля. Кинорежиссер скончался после продолжительной борьбы с раком почки. Ранее Aif.ru писал о том, какое наследство Митта оставил после своего ухода.