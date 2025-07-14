Индекс Мосбиржи взлетел после угроз Трампа в отношении России

По состоянию на 18:18 по московскому времени индекс Мосбиржи (IMOEX2) на максимуме поднялся на 2,4 процента, до 2705,38 пункта. Об этом свидетельствую данные торгов.
На максимуме рост индекса превысил три процента, а сам индикатор к 18:29 поднялся до уровня 2722,53 пункта, уточнили на сайте биржи.
14 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.
Позже аналитик «БКС Мир инвестиций» Даниил Болотских заявил, что страна уже давно успела перестроиться под санкции. Из-за устойчивости к ограничительным мерам Россия не столкнется с трудностями в сфере внешней торговли.
Депутат Государственной думы Николай Арефьев придерживается противоположного мнения. Он считает, что России будет «очень сложно» ответить на возможные вторичные американские санкции США в размере 100 процентов. Отказ от сотрудничества со стороны крупных торговых партнеров станет ощутимым ударом для страны.