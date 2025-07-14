Московский регион установил исторический рекорд во время жары

Потребление электроэнергии выросло на 34 мегаватта по сравнению с рекодром прошлого года.
В энергосистеме Московского региона зафиксирован новый летний максимум потребления мощности — 16 117 мегаватт. Как сообщили в пресс-службе «Системного оператора Единой энергетической системы России», рекорд был установлен днем 11 июля при среднесуточной температуре воздуха 27,3 градуса.
«11 июля новый летний рекорд потребления зафиксирован в энергосистеме Москвы и Московской области. Он установлен в 14:00 по местному времени. Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 года в 14:00 при среднесуточной температуре 25,1 градуса», — цитирует ТАСС данные «Системного оператора».
Увеличение пиковых значений связано с ростом потребления электроэнергии населением и предприятиями на фоне аномально высокой температуры воздуха. Повышенное использование кондиционеров и дополнительного электрооборудования привело к увеличению нагрузки на энергосистему региона.
Рост энергопотребления в Московском регионе на фоне аномальной жары совпал с прогнозами экспертов о возможном увеличении затрат на электроэнергию из-за активного использования систем охлаждения. Ранее специалисты отмечали, что в периоды экстремальных температур энергопотребление домохозяйств может возрастать на 20−30%.