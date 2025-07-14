Московский регион установил исторический рекорд во время жары

«11 июля новый летний рекорд потребления зафиксирован в энергосистеме Москвы и Московской области. Он установлен в 14:00 по местному времени. Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 года в 14:00 при среднесуточной температуре 25,1 градуса», — цитирует ТАСС данные «Системного оператора».