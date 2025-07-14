Съемки нового «Гарри Поттера» официально начались: озвучено, когда можно будет смотреть

Напомним, еще в апреле 2025 года были объявлены исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа. Роли достались Джону Литгоу и Паапе Эссиеду.