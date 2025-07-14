Съемки нового «Гарри Поттера» официально начались: озвучено, когда можно будет смотреть

В Великобритании официально стартовали съемки нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Ими занимается американская телекомпания HBO. Об этом сообщает пресс-служба Warner Bros. Discovery.
Отмечается, что все происходит в пригороде Лондона. Там, в киностудии «Ливсден», официально были запущены съемки. На данный момент уже известна дата премьеры.
«Премьера сериала состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max, где он будет доступен в Германии, Италии и Великобритании», — сообщает пресс-служба.
Также подчеркивается, что съемки запущены в полном объеме. Назначены определены руководители отделов, исполнительные продюсеры, сценаристы, а также актерский состав. К слову, последний пополнили еще несколько человек.
Так, роль Невила Долгопупса досталась Рори Уилмоту, а Дадли Дурсля — Амосу Китсону. Роланду Трюк и Гаррика Олливандера сыграют Луиза Брили и Антон Лессер соответственно.
Напомним, еще в апреле 2025 года были объявлены исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа. Роли достались Джону Литгоу и Паапе Эссиеду.