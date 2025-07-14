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Съемки нового «Гарри Поттера» официально начались: озвучено, когда можно будет смотреть

Съемки сериала о Гарри Поттере стартовали в Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании официально стартовали съемки нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Ими занимается американская телекомпания HBO. Об этом сообщает пресс-служба Warner Bros. Discovery.

Отмечается, что все происходит в пригороде Лондона. Там, в киностудии «Ливсден», официально были запущены съемки. На данный момент уже известна дата премьеры.

«Премьера сериала состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max, где он будет доступен в Германии, Италии и Великобритании», — сообщает пресс-служба.

Также подчеркивается, что съемки запущены в полном объеме. Назначены определены руководители отделов, исполнительные продюсеры, сценаристы, а также актерский состав. К слову, последний пополнили еще несколько человек.

Так, роль Невила Долгопупса досталась Рори Уилмоту, а Дадли Дурсля — Амосу Китсону. Роланду Трюк и Гаррика Олливандера сыграют Луиза Брили и Антон Лессер соответственно.

Напомним, еще в апреле 2025 года были объявлены исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа. Роли достались Джону Литгоу и Паапе Эссиеду.