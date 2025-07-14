Футболист Круговой пожаловался на работу с бывшим диетологом Роналду

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой выразил недовольство сотрудничеством с Хосе Блесой, ранее занимавшим должность диетолога португальского форварда клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, передает ТАСС.
Круговой подчеркнул, что взаимодействие с Блесой представляет значительные трудности.
«Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас», — сообщил футболист.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду засняли отдыхающим на своей яхте Azimut Grande после того, как он отказался посетить похороны Диогу Жоты.