«Сигнал для общества»: В Союзе семей России оценили итоги совещания Путина по соцполитике

Гриб добавил, что развитие в данном направлении потянет за собой и другие сферы, например, здравоохранение и образование. Ведь без комплексного подхода к вопросам поддержки семьи добиться результатов не получится. Также очень важно кадровое обеспечение экономики, продолжил эксперт. Поэтому идут реформы в сфере миграции, в сфере высшего и среднего профессионального образования, что само по себе является ключевым элементом. Что касается медицины, то к лечению детей власти стали подходить более чем серьёзно.