Эколог озвучил последствия сжигания ФСБ полтонны кокаина в Петербурге

Специалист в области экологии Асхат Каюмов заявил, что ликвидация 530 килограммов кокаина, проведённая ФСБ России, не окажет негативного влияния на экологическую обстановку Санкт-Петербурга. По его мнению, выбросы от сожжения наркотиков значительно меньше, чем при природных возгораниях.