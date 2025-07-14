Агроном и два замдиректора придумали схему обогащения в Жлобинском районе, возбуждено уголовное дело

«С января 2024 года по февраль 2025 года они вносили в распоряжения о работе в выходные и праздничные дни сведений о необходимости их привлечения с установлением конкретного графика. Создавая видимость выполнения работ, фигуранты несвоевременно приходили и уходили с работы, в ряде случаев вообще не приезжали. Далее подозреваемые организовали внесение в табели учета недостоверных сведений о полном отработанном ими рабочем времени в соответствии с распоряжениями о работе в выходные и праздничные дни», — пояснили в областной прокуратуре.