Агроном и два замдиректора придумали схему обогащения в Жлобинском районе, возбуждено уголовное дело

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района возбудила уголовное дело в отношении главного агронома и двух заместителей руководителя организации, которым инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере по ч.3 ст. 210 УК, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Как рассказали в прокуратуре, главный агроном достиг договоренностей с заместителями руководителя организации по производству и по идеологической работе. Для хищения денег с предприятия коллеги разработали свой алгоритм, которого придерживались практически год.
«С января 2024 года по февраль 2025 года они вносили в распоряжения о работе в выходные и праздничные дни сведений о необходимости их привлечения с установлением конкретного графика. Создавая видимость выполнения работ, фигуранты несвоевременно приходили и уходили с работы, в ряде случаев вообще не приезжали. Далее подозреваемые организовали внесение в табели учета недостоверных сведений о полном отработанном ими рабочем времени в соответствии с распоряжениями о работе в выходные и праздничные дни», — пояснили в областной прокуратуре.
Действуя по обозначенной схеме, подозреваемым необоснованно начислена и выплачена заработная плата в сумме более Br10,7 тыс. Этим предприятию причинен ущерб.
Уголовное дело направлено в Жлобинский РОСК для предварительного расследования. -0-