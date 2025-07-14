Келлог заявил, что обсудил с Зеленским план по поставкам оружия США на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским план по поставкам американского оружия на Украину с помощью НАТО. Встреча представителей стран прошла в Киеве в понедельник, 14 июля.
«В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину», — написал Келлог в личном аккаунте в соцсети.
По словам спецпосланника президента США, поставки вооружений Киеву, которые будут финансироваться за счет европейских союзников, ускорят доставку помощи и подчеркнут приверженность НАТО достижению мира через силу.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении портала Axios, что США хотят продать Североатлантическому альянсу американские вооружения на 10 млрд долларов для дальнейших поставок Киеву.