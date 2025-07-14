По Молдове бьет не только жара, но и тропические ливни: Синоптики предупредили о резкой смене погоды

Днём столбики термометров всё ещё будут держаться в районе +30…+34°C, особенно в южной части страны. Но уже во второй половине дня атмосферный фронт принесёт с собой грозовые облака, резкий ветер и кратковременные, но мощные ливни. Местами ожидается град и сильные порывы ветра.