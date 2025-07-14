По Молдове бьет не только жара, но и тропические ливни: Синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Молдове продолжает устраивать «качели»: после нескольких дней изнуряющей жары страну накроют ливни с грозами и шквальными порывами ветра. Синоптики бьют тревогу — 15 июля стоит ждать резкой смены погодных условий, особенно в центральных и северных районах страны.
Днём столбики термометров всё ещё будут держаться в районе +30…+34°C, особенно в южной части страны. Но уже во второй половине дня атмосферный фронт принесёт с собой грозовые облака, резкий ветер и кратковременные, но мощные ливни. Местами ожидается град и сильные порывы ветра.
Государственная гидрометеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности экстремальных метеоявлений. В зоне риска — сельхозугодья, подвалы, дороги и слабые конструкции. Жителям рекомендуют по возможности остаться дома, не парковать авто под деревьями и быть осторожными при передвижении по улицам.
Синоптики рассказали о погоде в ближайшее время.
Смена погодного сценария связана с прохождением холодного фронта, который задержится в регионе на несколько дней. Уже с 16 июля температура начнёт постепенно снижаться: ожидается +26…+29°C, местами дожди продолжатся, особенно ночью и по утрам. Ближе к концу недели погода стабилизируется, но прохлады в привычном смысле ждать не стоит — лето остаётся в силе.