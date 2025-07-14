Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пастеризованное молоко стало обходиться жителям Башкирии почти на 1% дороже

В Башкирии пастеризованное молоко подорожало на 0,83%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в минувшем июне средняя цена литра пастеризованного молока составила 89,14 рубля, что на 74 копейки выше майского показателя. Об этом сообщили аналитики Башстата.

Ценовая карта по городам:

— Уфа — 92,72 рубля (+1,41 рубля за месяц).

— Сибай — 85,48 рубля (-98 копеек).

— Стерлитамак — 83,26 рубля (-33 копейки).

— Нефтекамск — 80,57 рубля (без изменений).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.