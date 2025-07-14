Пастеризованное молоко стало обходиться жителям Башкирии почти на 1% дороже

В Башкирии в минувшем июне средняя цена литра пастеризованного молока составила 89,14 рубля, что на 74 копейки выше майского показателя. Об этом сообщили аналитики Башстата.
Ценовая карта по городам:
— Уфа — 92,72 рубля (+1,41 рубля за месяц).
— Сибай — 85,48 рубля (-98 копеек).
— Стерлитамак — 83,26 рубля (-33 копейки).
— Нефтекамск — 80,57 рубля (без изменений).
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