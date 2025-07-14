Вернитесь и выйдите нормально: как в Москве ловят пригородных зайцев

На выходе из крупных железнодорожных станций Московского узла ежедневно идут рейды против безбилетников — некоторые из них пытаются «обмануть» даже систему турникетов. На помощь приходят патрули кассиров-контролеров, стоящие уже после стеклянных створок как дополнительная линия обороны. И будто бы уже всё, прорвался через «амбразуру» — но если билета нет, тебя попросят зайти обратно и выйти «нормально». То есть купить билет на выход с «заячьей» наценкой в 300 рублей.
— Я платила! Кто мне теперь погасит поездку?!
— Спокойнее, вы сейчас зайдете обратно, подождете пять минут и еще раз приложите карту!
В подземном переходе, что ведет от электричек Ярославского направления к метро «Комсомольская», — бесконечный ряд турникетов на выход. А сегодня после них — еще и «линия обороны» из сотрудников компании-перевозчика. Натурально все в белом. Когда сверху начинает «скатываться» народ из очередной электрички, люди в белом встают в позу вратарей.
— Вон, вон, пошел! — контролеры показывают пальцем на парня в зеленом, в очках и шляпе. Он, пристроившись к впереди идущему, проскочил — старинный способ обдурить турникеты, но не в эпоху камер и уж точно не во время рейда. Попался, конечно, — один из «вратарей» успел наперерез.
Зеленая шляпа, бородка, очки — смесь хиппи, геолога и математика. Смотрит подозрительно, но смиренно. «А вы зачем меня снимаете? Я военный специалист, оператор дрона! А вдруг съемка попадет к врагу?..».
На встречный вопрос кассира, как он докатился до жизни такой, — гордо молчит. Но все-таки смирно отправляется обратно в зону прибытия — там стоит особый терминал («касса на выход»), где можно купить билет от ближайшей «бестурникетной» станции с 300-рублевой наценкой.
Тут нужно напомнить — для тех, кто давно не пользовался электричками, — что на некоторых станциях по-прежнему нет турникетов (их там просто негде ставить, да и невыгодно). И касс тоже. Вместо них стоят либо зеленые «тумбочки» валидаторов, где можно «пробить» транспортную карту на начало поездки, либо желтые «киоски» с одной кнопкой, выдающие бумажный «предварительный проездной документ». Эту бумажку нужно показать кассирам-контролерам в поезде или предъявить в том самом терминале «на выход», и они выпишут обычный билет.
А вот если бумажки нет — то наценка будет 200 (в поезде) или 300 (на выходе) рублей. Своеобразный штраф.
«У меня точно был билет! Вот отвечаю!» — нервничает следующий пойманный контролерами безбилетник. И начинает очень неторопливо, прямо-таки нарочито медленно шарить по карманам, проверять рюкзачок. Попутно улыбаясь и поддерживая непринужденную беседу: «А вообще, знаете, билеты-то такие дорогие стали! Спасу нет! Да куда же он все-таки делся? Как знал, что сегодня будут проверять!».
— Знали, знали, а что ж «паровозиком» решили скакать? Не стыдно?..
С одной стороны, конечно, стыдно, с другой — почему-то среди зайцев стыд не особенно в чести. Мало кто из пойманных во время прохода «паровозиков» спокойно отправляется за рамки покупать «штрафной» билет. Куда чаще начинает скандалить. А порой просто полагается на быстроту ног: подрезать контролера — и по коридору к метро. Свист, топот, скандал…
— Я сотрудница вокзала в Сергиевом Посаде! Имею право бесплатного проезда!
— Хорошо, но почему же вы не провалидировали вашу карточку?
— Не успела…
— Ну это же не повод вот так пристраиваться!..
Интеллигентную женщину — видимо, и правда, сотрудницу, вот и удостоверение есть! — все-таки пожурив, отпускают. А вот группа скверно одетых и довольно-таки изможденных мужчин стоит неподалеку от турникетов со стороны поездов и все никак не может решиться, что же делать. Видят, что рейд: поймают же. А платить нечем.
— А, этих я знаю, это из работного дома! — поясняет сотрудник транспортной безопасности. — Они где-то в районе Болшево живут, все в трудной жизненной ситуации, работают организованно, кормят их там. Паспортов у половины нет. Денег тоже.
Мужчины в итоге не выдерживают, разворачиваются и идут наверх, обратно к поездам. Самый молодой да дерзкий на прощание показывает контролерам язык: что, мол, съели?
А наверху — своя история: там есть несколько «пригородных» перронов, выделенных для электричек-экспрессов. Они же «Спутники» и «Рэксы», они же — в терминологии железнодорожников — «семитысячные». Обычные-то электрички, что со всеми остановками, имеют номера на шесть тысяч. Так вот, их пассажиры выходят через отдельные «экспрессные» турникеты, где не годятся билеты на электричку.
И в каждом поезде обязательно будет кто-то с таким «обычным» билетом, хотя перроны для «семитысячных» чаще всего свои.
— А я разве должна разбираться, в какой поезд села? — возмущается дама средних лет с ведром клубники. Охранники в перепалку не вступают — но неумолимы.
— Езжу без билета по простой причине, — рассказала «МК» Елена, живущая в Дмитрове и работающая в Москве. — Экономия. Поездка туда-обратно — это хороший обед. Если все время платить, можно разориться. А на контролеров попадаешь не каждый раз.
— Оплата проезда позволяет обновлять транспортную инфраструктуру и подвижной состав, а также внедрять новые сервисы, — объясняет начальник управления по контролю проездных документов Центральной пригородной пассажирской компании Иван Кузьмин, увещевая безбилетников.
И как помирить эти две позиции, по-хорошему, непонятно. Хотя… Скажем так: о принципах ценообразования и о том, что такое перевозка пассажиров — коммерческая услуга или социальная функция государства, можно спорить. Но правила, коль скоро они существуют, все-таки надо соблюдать.