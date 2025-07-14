Вернитесь и выйдите нормально: как в Москве ловят пригородных зайцев

Тут нужно напомнить — для тех, кто давно не пользовался электричками, — что на некоторых станциях по-прежнему нет турникетов (их там просто негде ставить, да и невыгодно). И касс тоже. Вместо них стоят либо зеленые «тумбочки» валидаторов, где можно «пробить» транспортную карту на начало поездки, либо желтые «киоски» с одной кнопкой, выдающие бумажный «предварительный проездной документ». Эту бумажку нужно показать кассирам-контролерам в поезде или предъявить в том самом терминале «на выход», и они выпишут обычный билет.