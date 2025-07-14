Эксперты объяснили, почему российский фондовый рынок вырос на фоне угроз Трампа

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что серьезную просадку российского фондового рынка удалось выкупить в том числе из-за того, что многие ожидали немедленных действий, а не отложенных. По словам эксперта, дополнительным позитивным фактором стали слова Трампа, в которых он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.