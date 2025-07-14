Эксперты объяснили, почему российский фондовый рынок вырос на фоне угроз Трампа

Рост российского фондового рынка на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях может быть связан с тем, что реальные планы Вашингтона оказались мягче ожидаемых. Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
По его словам, всего за полчаса индекс Московской биржи вырос почти на три процента. Эксперт подчеркнул, что резкое падение индекса зафиксировали еще 11 июля, когда Трамп анонсировал «важное заявление», связанное с Россией.
— многие ожидали усиления санкционного давления на экономику РФ со стороны США и введение 500-процентных пошлин на третьи страны, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и покупают у нее энергоресурсы по ценам выше «потолка цен», — отметил Чернов.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что серьезную просадку российского фондового рынка удалось выкупить в том числе из-за того, что многие ожидали немедленных действий, а не отложенных. По словам эксперта, дополнительным позитивным фактором стали слова Трампа, в которых он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Ранее Дональд Трамп объявил, что США введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании военного конфликта в течение примерно 50 дней. Он добавил, что Штаты также введут 100-процентные пошлины в отношении этих стран.