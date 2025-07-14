«Бабы стали дохлые»: кого надо запретить в стране для улучшения демографической ситуации

Но вначале, дабы не было упреков в том, что слова вырваны из контекста, воспроизведем идею полностью. Дословно — в интервью изданию «Газета.Ru» — депутат сказал следующее: «В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая… У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям».