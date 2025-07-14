«Бабы стали дохлые»: кого надо запретить в стране для улучшения демографической ситуации

Конкурс на самую безумную «демографическую» идею продолжается, но, чувствуется, участники начинают выдыхаться. Нет былого напора, драйва, нет прежней фантазии. Яркое свидетельство тому — предложение, высказанное депутатом Госдумы Виталием Милоновым: «Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах». Ну, что это такое, в самом деле? И не посмеешься как следует. Впрочем, если рассматривать предложение всерьез, то некоторое рациональное зерно в нем обнаружить можно.
Но вначале, дабы не было упреков в том, что слова вырваны из контекста, воспроизведем идею полностью. Дословно — в интервью изданию «Газета.Ru» — депутат сказал следующее: «В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая… У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям».
Мысль, как видим, несмотря не некоторую оригинальность, сыра, неразвита. Сказав «а», приравняв успешную женщину, не имеющую детей, к наркотикам, надо говорить и «б» — убрать зловредный образ не только с экрана, но и вообще из жизни. Ликвидировать, так сказать, как класс. Ну, а как иначе избежать тлетворного влияния сих «ведьм»? Ты их в дверь — они в окно. И безо всякого экрана будут сбивать с панталыку наивных и доверчивых россиянок, доказывая своим цветущим видом, что есть в жизни и другое счастье, помимо семейного.
Конечно, задача непроста. Но как свидетельствует опыт наших афганских друзей, она вовсе не является нерешаемой. С приходом к власти в Афганистане «Талибана», признанного недавно в России не экстремистской и не террористической организаций, проблемы успешных самостоятельных женщин в этой стране больше нет. Теперь там либо неуспешные и несамостоятельные, либо мертвые.
Специалисты называет тамошние порядки «режимом гендерного апартеида». Наши порядки, конечно, очень от этого далеки, но некоторые депутаты Госдумы явно стремятся сократить эту дистанцию. И они, увы, не одиноки. Кстати, на днях другой известный певец «православного Талибана», протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, также выдал свежую «арию»: «Бабы стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать».
Как относиться ко всем этим «мыслям вслух»? Есть мнение, что последняя инициатива Милонова — не более чем самопиар. Пустое сотрясание воздуха. И отчасти с этим можно согласиться: да, безусловно, самопиар. И время для этого выбрано подходящее — время летнего информационного затишья. Самый сезон: что ни брякни, тут же будет подхвачено и разнесено.
Но вот зарекаться от того, что «Кафка» станет былью, увы, не приходится. Слишком многое из того, что казалось явным бредом, тем, что «не может быть, потому что не может быть никогда», стало в итоге законом. А для того, чтобы воплотить в жизнь милоновскую идею, даже отдельного закона не потребуется.
Вполне хватит уже принятых недавно поправок в законодательство, запрещающих пропаганду бездетности: при широком толковании этих норм под запрет могут попасть любые произведения, в которых имеется положительные половозрелые персонажи, не имеющие детей.
Но даже не будучи воплощенными в жизнь подобные инициативы уже формируют реальность. Так же, как и яростные мизогинные проповеди отца Андрея Ткачева. Если говорить начистоту, вряд ли транслируемые с кино- и телеэкранов образы бизнесвумен оказывают такое уже большое влияние на репродуктивное поведение российских женщин. То, что вещают Милонов, Ткачев и иже с ними, влияет куда сильнее.
И это на самом деле не пропаганда многодетности, а совсем наоборот. Что-то подсказывает, что далеко не все наши женщины жаждут жить и рожать в стране победившего «Талибана», пусть даже и православного. Что подсказывает, что нагнетаемая в обществе истерия, все более высокий градус безумия скорее пугают их, нежели побуждает к продолжению рода.
Отсюда — встречное предложение. Если уж кого-то запрещать в стране для улучшения демографической ситуации, то лучше убрать с теле- и прочих экранов Милонова, Ткачева и Ко, наших неутомимых и громогласных «православных талибов». Пользы для демографии от этого, право же, будет больше, чем от «охоты на ведьм».