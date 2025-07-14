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В Москве состоялся фестиваль под названием «Вот САП, Москва!»: фото

12 июля 2025 года в Москве состоялся фестиваль под названием «Вот САП, Москва!», организованный в рамках празднования Дня московского транспорта. Участники фестиваля прошли восьмикилометровую дистанцию от парка «Музеон» до Дома Музыки и обратно. Заплыв сопровождался ярким шоу костюмов, среди которых выделялись образы легендарных персонажей, таких как старик Хоттабыч, русская русалка, мифический бог моря Посейдон и даже салат Цезарь. Помимо самого заплыва, в течение всего дня проводились концерты популярных исполнителей, мастер-классы и конкурсы.

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12 июля 2025 года в Москве состоялся фестиваль под названием «Вот САП, Москва!», организованный в рамках празднования Дня московского транспорта. Участники фестиваля прошли восьмикилометровую дистанцию от парка «Музеон» до Дома Музыки и обратно. Заплыв сопровождался ярким шоу костюмов, среди которых выделялись образы легендарных персонажей, таких как старик Хоттабыч, русская русалка, мифический бог моря Посейдон и даже салат Цезарь. Помимо самого заплыва, в течение всего дня проводились концерты популярных исполнителей, мастер-классы и конкурсы.