В Москве состоялся фестиваль под названием «Вот САП, Москва!»: фото

12 июля 2025 года в Москве состоялся фестиваль под названием «Вот САП, Москва!», организованный в рамках празднования Дня московского транспорта. Участники фестиваля прошли восьмикилометровую дистанцию от парка «Музеон» до Дома Музыки и обратно. Заплыв сопровождался ярким шоу костюмов, среди которых выделялись образы легендарных персонажей, таких как старик Хоттабыч, русская русалка, мифический бог моря Посейдон и даже салат Цезарь. Помимо самого заплыва, в течение всего дня проводились концерты популярных исполнителей, мастер-классы и конкурсы.