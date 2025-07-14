Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае, отметив, что учащиеся блестяще выступили на соревнованиях, собравших юношей и девушек из 90 стран, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде. Вы блестяще выступили на этих престижных международных соревнованиях, собравших в Дубае талантливых юношей и девушек из 90 стран мира, и по праву стали обладателями самых почетных — золотых — медалей», — говорится в телеграмме.
Глава государства выразил уверенность, что глубокие знания, целеустремленность, настойчивость и в дальнейшем помогут школьникам добиваться успехов и в учебе, и в профессии, и в жизни.
«Желаю вам и вашим наставникам новых достижений и всего наилучшего», — добавил президент.