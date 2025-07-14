Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде

«Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде. Вы блестяще выступили на этих престижных международных соревнованиях, собравших в Дубае талантливых юношей и девушек из 90 стран мира, и по праву стали обладателями самых почетных — золотых — медалей», — говорится в телеграмме.