Трогая струны души. Сольник группы «ДиДюЛя» с успехом прошел на «Славянском базаре в Витебске»

14 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Российская группа «ДиДюЛя» выступила с сольным концертом на «Славянском базаре в Витебске», собрав полный зал, передает корреспондент БЕЛТА.
Музыканты представили на камерной сцене Концертного зала «Витебск» программу «Голос сфер». Зрители смогли понять и прочувствовать все без единого комментария со стороны давних друзей и постоянных участников фестиваля.
Уроженец Гродно Валерий Дидюля, основатель группы и ее руководитель, с пяти лет подружился с гитарой. Его творческий путь был извилистым. Сейчас группа регулярно приезжает на витебский фестиваль, радуя зрителей выступлениями, участвуя в том числе в больших концертах на главной сцене масштабного культурного форума — в Летнем амфитеатре. Диапазон репертуара коллектива варьируется от нео-фламенко до фолка и рока.
Музыканты создают гармонию, не отдавая предпочтение только гитаре: песню струн дополняет партия саксофона, четкие акценты ударных, многоголосие синтезатора. Выступление группы «ДиДюЛя» — это шоу, где нет ярких костюмов и замысловатых па, но которое заставляет публику всю превращаться в слух. Как только со сцены начинают говорить инструменты, зрители замолкают и внимают каждому звуку.
Зал на сольном концерте «ДиДюЛи» в Витебске был заполнен до отказа. Жители и гости фестивальной столицы горячо благодарили музыкантов аплодисментами, как бы говоря, что ждут новой встречи с искусством этой музыкальной группы. -0-
Фото Александра Хитрова.