Трогая струны души. Сольник группы «ДиДюЛя» с успехом прошел на «Славянском базаре в Витебске»

Уроженец Гродно Валерий Дидюля, основатель группы и ее руководитель, с пяти лет подружился с гитарой. Его творческий путь был извилистым. Сейчас группа регулярно приезжает на витебский фестиваль, радуя зрителей выступлениями, участвуя в том числе в больших концертах на главной сцене масштабного культурного форума — в Летнем амфитеатре. Диапазон репертуара коллектива варьируется от нео-фламенко до фолка и рока.