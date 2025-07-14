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Трогая струны души. Сольник группы «ДиДюЛя» с успехом прошел на «Славянском базаре в Витебске»

Сейчас группа регулярно приезжает на витебский фестиваль, радуя зрителей выступлениями, участвуя в том числе в больших концертах на главной сцене масштабного культурного форума — в Летнем амфитеатре.

14 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Российская группа «ДиДюЛя» выступила с сольным концертом на «Славянском базаре в Витебске», собрав полный зал, передает корреспондент БЕЛТА.

Музыканты представили на камерной сцене Концертного зала «Витебск» программу «Голос сфер». Зрители смогли понять и прочувствовать все без единого комментария со стороны давних друзей и постоянных участников фестиваля.

Уроженец Гродно Валерий Дидюля, основатель группы и ее руководитель, с пяти лет подружился с гитарой. Его творческий путь был извилистым. Сейчас группа регулярно приезжает на витебский фестиваль, радуя зрителей выступлениями, участвуя в том числе в больших концертах на главной сцене масштабного культурного форума — в Летнем амфитеатре. Диапазон репертуара коллектива варьируется от нео-фламенко до фолка и рока.

Музыканты создают гармонию, не отдавая предпочтение только гитаре: песню струн дополняет партия саксофона, четкие акценты ударных, многоголосие синтезатора. Выступление группы «ДиДюЛя» — это шоу, где нет ярких костюмов и замысловатых па, но которое заставляет публику всю превращаться в слух. Как только со сцены начинают говорить инструменты, зрители замолкают и внимают каждому звуку.

Зал на сольном концерте «ДиДюЛи» в Витебске был заполнен до отказа. Жители и гости фестивальной столицы горячо благодарили музыкантов аплодисментами, как бы говоря, что ждут новой встречи с искусством этой музыкальной группы. -0-

Фото Александра Хитрова.