Возрастные блогеры и хейт: как старшему поколению не бояться обидных комментариев в соцсетях

По словам женщины, хейтеров у неё немного — около 0,5% от всей аудитории, но их комментарии иногда задевают. Сумбаева отметила, что остается живым человеком, и обидные слова порой ранят, но она принимает это как часть жизни. Она посоветовала своим ровесникам не бояться начинать новое, любить себя и верить в свое дело. Тогда, уверена блогер, найдутся те, кто оценит их усилия.