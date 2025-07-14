Возрастные блогеры и хейт: как старшему поколению не бояться обидных комментариев в соцсетях

В социальных сетях набирают популярность блогеры старшего возраста. Они делятся своим опытом, вдохновляют и доказывают, что возраст — не помеха для самовыражения. Блогер Инна Сумбаева рассказала «Постньюс», как людям за 50 справляться с критикой и продолжать свое дело.
Стоит отметить, что Сумбаева — одна из известных возрастных блогеров, которая привлекла внимание более 309 тысяч подписчиков. Она рассказала, что ее творчество в интернете нашло отклик у многих, но с ростом популярности появились и недоброжелатели.
По словам женщины, хейтеров у неё немного — около 0,5% от всей аудитории, но их комментарии иногда задевают. Сумбаева отметила, что остается живым человеком, и обидные слова порой ранят, но она принимает это как часть жизни. Она посоветовала своим ровесникам не бояться начинать новое, любить себя и верить в свое дело. Тогда, уверена блогер, найдутся те, кто оценит их усилия.
Ранее KP.RU писал, что летом, когда у родителей меньше времени следить за детьми, подростки проводят часы в социальных сетях. Их привлекает новизна, общение по интересам и модные тренды. Но насколько безопасна эта среда? Психолог Ольга Перекатова объяснила, что соцсети открывают огромные возможности: человек, независимо от статуса и места жительства, может делиться творчеством, учиться, находить друзей по всему миру и даже зарабатывать. Однако специалист предупредила, что чрезмерное увлечение соцсетями может навредить интеллекту и психическому здоровью детей.