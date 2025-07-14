Отказ от успеха: что означает слово «дауншифтинг» и когда его уместно использовать

Среди молодежи часто можно услышать слово «дауншифтинг», когда речь заходит о переезде. Что означает термин и когда его используют, объясняет «Вечерняя Москва».
Что означает слово «дауншифтинг».
Дауншифтинг (англ. downshifting, замедление или ослабление какого-то процесса — прим. «ВМ») — это сленговый термин, который обозначает определенный образ жизни. Следующий ему человек добровольно отказывается от успешной карьеры, высоких доходов и философии потребления.
Когда уместно использовать.
Это слово используют, когда речь идет о работе и карьере. Если человек покинул должность и решил сделать свою жизнь более спокойной и размеренной, можно сказать, что у него произошел дауншифтинг, а он — дауншифтер. Часто термин употребляют при переезде: в таком случае речь идет о смене экономически развитого города на более умиротворенную и тихую провинцию.
Примеры употребления.
«У него дауншифтинг — решил сделать паузу в карьере»; «Она — дауншифтер, пришлось отказаться от дорогих нарядов»; «В наших краях дауншифтинг не популярен, все предпочитают дальше двигаться по карьерной лестнице».