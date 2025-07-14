Отказ от успеха: что означает слово «дауншифтинг» и когда его уместно использовать

Это слово используют, когда речь идет о работе и карьере. Если человек покинул должность и решил сделать свою жизнь более спокойной и размеренной, можно сказать, что у него произошел дауншифтинг, а он — дауншифтер. Часто термин употребляют при переезде: в таком случае речь идет о смене экономически развитого города на более умиротворенную и тихую провинцию.