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В Германии украинец угрожал полицейским металлическим прутом и был задержан

Инцидент произошел утром 14 июля возле станции, расположенной у аэропорта Дрездена.

Источник: Аргументы и факты

В Германии был задержан гражданин Украины, который угрожал полиции возле аэропорта. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел утром 14 июля возле станции, расположенной у аэропорта Дрездена. По данным источника, 57-летний украинец вышел на железнодорожные пути. Полицейские потребовали, чтобы он покинул опасную зону, однако мужчина достал металлический прут и начал угрожать правоохранителям.

После непродолжительных переговоров полицейским удалось убедить его отказаться от оружия. Мужчину задержали. В настоящее время устанавливаются причины его агрессивного поведения и отказа выполнять законные требования сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что пожилая гражданка Украины провела более месяца в Международном аэропорту Стамбула, ожидая возможности попасть в Россию к своей семье.