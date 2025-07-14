В Германии украинец угрожал полицейским металлическим прутом и был задержан

В Германии был задержан гражданин Украины, который угрожал полиции возле аэропорта. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент произошел утром 14 июля возле станции, расположенной у аэропорта Дрездена. По данным источника, 57-летний украинец вышел на железнодорожные пути. Полицейские потребовали, чтобы он покинул опасную зону, однако мужчина достал металлический прут и начал угрожать правоохранителям.
После непродолжительных переговоров полицейским удалось убедить его отказаться от оружия. Мужчину задержали. В настоящее время устанавливаются причины его агрессивного поведения и отказа выполнять законные требования сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что пожилая гражданка Украины провела более месяца в Международном аэропорту Стамбула, ожидая возможности попасть в Россию к своей семье.