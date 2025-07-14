Российская теннисистка выиграла Уимблдон впервые за восемь лет

Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс стали победительницами турнира Большого шлема в женском парном разряде в столице Великобритании. Это историческое достижение для отечественного спорта — последний раз в подобном соревновании мы были первыми в 2021 году, а на травяных кортах Всеанглийского клуба лаунж-тенниса и крокета и вовсе первенствовали в 2017-м. Помимо успеха Вероники этот Шлем принес нам еще несколько ярких побед.
В Лондоне 13 июля завершился третий в сезоне турнир Большого шлема по теннису, легендарный Уимблдон. 148-е по счету соревнование на травяных кортах Всеанглийского клуба лаунж-тенниса и крокета ознаменовалось не только громкими скандалами с системой электронных судей (ELC), заменившей линейных арбитров, из-за которых пострадали Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова, но и большими успехами российских теннисистов.
Наша юная звезда Мирра Андреева, дойдя до четвертьфинала, впервые в своей карьере поднялась на пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Среди мужчин первой ракеткой России также остался Андрей Рублёв, поднявшийся с 14-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Более того, впервые за двадцать последних лет в четвертьфиналы одиночных мужских и женских разрядов вышли четыре представителя российского тенниса: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра.
Не хватало только одного в таком исключительном для нас соревновании — долгожданной победы. И она пришла.
Вероника Кудерметова в женском парном разряде вместе с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс в финальном матче одолели тайваньку Се Шувей и латышку Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Благодаря этой победе Вероника, перескочив через шесть позиций, стала пятой в женском парном рейтинге WTA.
● ● ●
Финальный матч женских пар был не просто захватывающим зрелищем, но и имел свою интригу.
«Несколько лет назад я играла здесь в финале против Элизы… Я проиграла тот финал, и это было очень обидно. Сегодня я сказала себе: я действительно этого хочу», — поделилась своими эмоциями после победы Кудерметова. Дело в том, что Вероника уже доходила до парного финала Уимблдона в 2021 году. Но тогда она вместе с Еленой Весниной проиграли Мертенс и Се Шувэй. На этот раз в паре с Мертенс Вероника наконец-то добралась до верхней ступени пьедестала почета.
А мы получили еще один повод для гордости за наших теннисистов. Ведь до этого на Уимблдоне за все 148 прошедших турниров они побеждали всего пять раз!
В далеком уже 1991-м, еще представляя СССР, в женском парном разряде первыми были Наталья Зверева и Лариса Савченко. В 2002-м в миксте с индусом Бхупати победила Вера Звонарева. В 2004-м на травяных кортах Лондона блистала Мария Шарапова. В 2006-м выиграла микст с израильтянином Рамом Вера Звонарева. А в 2017-м успех в женском парном разряде сопутствовал Елене Весниной и Екатерине Макаровой. Вот и все.
Более того, на Больших шлемах россияне не побеждали с 2021 года — тогда Медведев выиграл Открытый чемпионат США. Так что успех Кудерметовой — это в любом случае новая яркая веха нашего тенниса.
● ● ●
Как уже отмечал «МК», без сомнения, есть большая заслуга Федерации тенниса России и ее президента Шамиля Тарпищева в том, что 2025 год так богат на победы и рекорды.
"Здорово, что Кудерметова все же добилась своего и выиграла Уимблдон. Выиграть раньше мешал травматизм, но сейчас все сошлось.
Очень рад за Кудерметову, в ближайшие пару лет она должна еще прибавить. Рад за ее семью: за мужа и тренера, за родителей. Все они спортивные, и в том числе благодаря им Вероника добилась своего. Теперь время проявить себя и в одиночке«, — поздравил победительницу в эфире “Матч ТВ” Шамиль Анвярович.
«Это мой первый Шлем. Для меня это нечто очень особенное. Я чувствую себя очень счастливой. Когда матч закончился, было столько эмоций, что я даже немного поплакала», — призналась сама Вероника. Ей 28 лет, она дочь известного хоккеиста Эдуарда Кудерметова, двукратного чемпиона России, и старшая сестра Полины Кудерметовой, тоже профессиональной теннисистки.
В составе сборной страны Кудерметова выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. И все мы верим, что другие большие победы у Вероники еще впереди.