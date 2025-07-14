Российская теннисистка выиграла Уимблдон впервые за восемь лет

«Несколько лет назад я играла здесь в финале против Элизы… Я проиграла тот финал, и это было очень обидно. Сегодня я сказала себе: я действительно этого хочу», — поделилась своими эмоциями после победы Кудерметова. Дело в том, что Вероника уже доходила до парного финала Уимблдона в 2021 году. Но тогда она вместе с Еленой Весниной проиграли Мертенс и Се Шувэй. На этот раз в паре с Мертенс Вероника наконец-то добралась до верхней ступени пьедестала почета.