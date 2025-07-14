Эколог рассказал, как сожжение наркотиков в Петербурге повлияет на природу

Каюмов пояснил, что сжигание кокаина выделяет меньше углекислого газа, чем лесной пожар. По его словам, горение одного гектара леса наносит природе значительно больший ущерб. Однако он отметил, что сжигание наркотиков может быть не самым лучшим способом с точки зрения экологии, так как Россия обязана сокращать выбросы парниковых газов по международным соглашениям.