Эколог рассказал, как сожжение наркотиков в Петербурге повлияет на природу

Сотрудники ФСБ России уничтожили 530 кг кокаина в Санкт-Петербурге, и это не нанесет вреда экологии региона. Об этом рассказал эколог Асхат Каюмов в беседе с «Постньюс».
Каюмов пояснил, что сжигание кокаина выделяет меньше углекислого газа, чем лесной пожар. По его словам, горение одного гектара леса наносит природе значительно больший ущерб. Однако он отметил, что сжигание наркотиков может быть не самым лучшим способом с точки зрения экологии, так как Россия обязана сокращать выбросы парниковых газов по международным соглашениям.
В ФСБ сообщили, что партия наркотиков стоимостью более 1 млрд рублей была уничтожена в строгом соответствии с законом. Процесс контролировала межведомственная комиссия, чтобы обеспечить соблюдение всех норм.
Ранее синтетические и растительные наркотики общей массой 3 килограмма 100 грамм уничтожили на полигоне Пыть-Яха. В пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщили, что все наркотики проходили по семи уголовным делам, возбужденных с 2013 по 2015 годы.