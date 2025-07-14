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Стерилизацию домашних животных предложили сделать бесплатной в России

В России предложили бесплатно стерилизовать домашних животных. Об этом в понедельник, 14 июля, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

В России предложили бесплатно стерилизовать домашних животных. Об этом в понедельник, 14 июля, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

По его словам, подобные меры помогут снизить количество беспризорных питомцев на улицах.

— В отдельных регионах уже принимаются такие меры. На мой взгляд, важно транслировать этот опыт по всей стране, — уточнил он.

Арапов добавил, что стерилизация животных никак не должна быть связана с финансовым положением хозяев, передает 360.ru.

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил содержания животных.

Кроме того, недавно в российском правительстве опубликовали список диких животных, которых запрещается содержать в домашних условиях. Соответствующая информация следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

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