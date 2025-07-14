Народные приметы на 15 июля 2025 года: что нельзя делать в день Берегини

Какой сегодня день по народному календарю.
15 июля в народном календаре — день Берегини. В славянской традиции Берегиня — древняя покровительница женщин, семьи и домашнего очага. Её почитали как хранительницу от бед, болезней и злых сил. В народном сознании она выступала символом материнской заботы и природной защиты, связывающей человека с землёй и предками. День Берегини отмечается как праздник женской силы, интуиции и духовной чистоты.
Считалось, что в этот день особенно активны светлые силы природы, и именно поэтому 15 июля посвящали оберегам, очищению жилища, защите семьи. Люди старались жить в согласии с собой и природой, настраиваться на покой и умиротворение. Всё, что делалось в этот день с добрыми намерениями, приносило долгосрочный результат и духовную силу.
Что делали на Руси в этот день.
Женщины шили и освящали куклы-обереги — берегинь, которые ставили в доме для защиты семьи. Занимались очисткой жилища: мыли полы, выбрасывали старые и ненужные вещи. Заговаривали воду на здоровье и умывались на рассвете. Проводили обряды для защиты детей от сглаза и болезней. Не работали в поле — день считался нерабочим, «бережным».Устраивали тихие семейные трапезы, благодарили предков и молились духам-защитникам.
Этот день был посвящён заботе, тишине и защите домашнего мира. Работы откладывали, чтобы сохранить гармонию.
Что рекомендуется делать в этот день.
Очистить дом от негатива: проветрить помещения, убрать ненужные вещи. Изготавливать обереги, в том числе куклы-берегини, для защиты семьи. Заниматься спокойными домашними делами, рукоделием, ремеслом. Молиться о здоровье близких, защите дома, благополучии рода. Провести время на природе, желательно у воды — вода в этот день считалась особенно живительной. Устраивать семейные ужины, укреплять отношения с родными и детьми.
Все действия в этот день должны быть добрыми и созидательными — считается, что Берегиня помогает тем, кто несёт свет и заботу.
Чего не стоит делать 15 июля.
Нельзя ссориться, ругаться и проявлять агрессию — это оскорбляет дух Берегини. Не рекомендуется затевать переезды, ремонты и масштабные перемены — день требует покоя. Не следует пренебрегать традициями и насмешничать над обрядами. Женщинам не советовали стричь волосы — считалось, что можно «срезать» женскую силу. Не стоит работать на износ — особенно женщинам, беременным и пожилым.
Эти запреты помогают сохранить душевное равновесие, уберечь семью и дом от бед.
Приметы погоды на 15 июля.
Погодные приметы на этот день помогают понять, каким будет остаток лета и урожай:
Если утром стоит роса — к ясной и тёплой погоде. Тихая, безветренная ночь — к затяжной жаре. Если вода в реке или озере спокойная — лето будет ровным и тёплым. Гром в этот день — к урожаю орехов. Обилие насекомых — к дождливой погоде в ближайшие дни. Много паутины на траве — к жаркому августу.
Эти наблюдения помогали крестьянам настраиваться на предстоящие работы и принимать решения по сбору урожая.
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