Народные приметы на 15 июля 2025 года: что нельзя делать в день Берегини

Считалось, что в этот день особенно активны светлые силы природы, и именно поэтому 15 июля посвящали оберегам, очищению жилища, защите семьи. Люди старались жить в согласии с собой и природой, настраиваться на покой и умиротворение. Всё, что делалось в этот день с добрыми намерениями, приносило долгосрочный результат и духовную силу.