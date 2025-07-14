Жена Цекало шокировала фанатов новым фото

Фанатов обеспокоила новая фотография жены уехавшего из России артиста Александра Цекало. На опубликованном в соцсети снимке видно, что Дарина сильно похудела. Подписчики призвали ее задуматься и остановиться.
Поклонники в комментариях заявили, что ребра девушки торчат, что выглядит пугающе. Также фанаты назвали это перебором, отметив, что сначала торчали уши, а теперь ребра.
Изменения во внешности девушки подписчики заметили год назад. Жена Цекало сначала продемонстрировала уши, потом фанаты заметили слишком заостренные скулы и изменения в разрезе глаз.
Ранее супруга продюсера Александра Цекало, модель и художница Дарина Эрвин рассказала о своей готовности покинуть роскошное жилье в Беверли-Хиллз и переехать.