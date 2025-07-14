В Ростове станут быстрее реагировать на жалобы горожан о перебоях света

Глава Ростова Александр Скрябин провел планерку вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций. Так как из-за жаркой погоды в городе ситуация с ресурсоснабжением в Ростове стала напряженной.
Во время совещания в администрации Александр Скрябин отметил, что горожане жалуются на то, что не могут дозвониться на горячую линию и получить актуальную информацию. Поэтому он потребовал, чтобы ресурсники сообщали ростовчанам о том, когда они приступили к ремонту и когда вернут подачу услуг.
— Например, последняя ситуация в жилом комплексе на улице Стабильной. Жители были вынуждены обратиться ко мне, чтобы решить проблему. По моему поручению, на место выехал глава Советского района. Были направлены дополнительные бригады Ростгорсвета. Электроснабжение восстановили в оперативные сроки, — добавил глава города.
Также во время планерки Александр Скрябин потребовал от ресурсников оперативно реагировать на возникающие проблемы.
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