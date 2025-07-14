В Ростове станут быстрее реагировать на жалобы горожан о перебоях света

Во время совещания в администрации Александр Скрябин отметил, что горожане жалуются на то, что не могут дозвониться на горячую линию и получить актуальную информацию. Поэтому он потребовал, чтобы ресурсники сообщали ростовчанам о том, когда они приступили к ремонту и когда вернут подачу услуг.