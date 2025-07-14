Рютте заявил, что РФ якобы не отправила серьезных людей на переговоры в Стамбуле

Россия якобы не отправляла на переговоры с Украиной в Стамбуле серьезных представителей. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 14 июля.
«Мы действительно надавили на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. Но потом русские пришли с историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — заявил представитель НАТО.
Таким образом Рютте заявил, что присутствие на переговорах в Стамбуле помощника президента РФ и главы делегации Москвы Владимира Мединского якобы было «несерьезным» шагом.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель РФ Мария Захарова жестко ответила генсеку НАТО на критику в адрес Владимира Мединского. Дипломат иронично напомнила, что «серьезную делегацию» Украины на переговорах в Стамбуле возглавлял никогда не служивший в армии глава Минобороны Рустем Умеров.