«А зарплата не растет»: призер Олимпиады Резцова пожаловалась на цены в России

Российская биатлонистка и двукратная призерша Олимпийских игр Кристина Резцова заявила, что в России растут цены «на все». Она подняла финансовый вопрос, беседуя с журналистами о стоимости детских смесей.
В ответ на вопрос о том, что многие россиянки жалуются на высокие цены на детские товары, спортсменка отметила, что коляску и кровать она получила в подарок, также много вещей ей с мужем отдали родственники.
— Я только памперсы покупала и видела большие цены на смеси. Практически нет трат. От бабушек и дедушек идет традиция передавать все коляски и одежду, ха-ха! Старшая сестра прислала мне четыре коробки вещей, зачем мне еще покупать пятую? (Смеется.) К сожалению, рост цен в стране идет на все, и не только на детские товары, а зарплата в стране не растет, — высказалась Резцова в интервью порталу «MetaRatings».
23 июня полузащитник швейцарского футбольного клуба «Сьон» Антон Миранчук рассказал, что в Швейцарии цены в два раза выше, чем в России. Он отметил, что многие ездят во Францию для закупки продуктов на неделю. Спортсмен добавил, что делится подробностями жизни в Швейцарии с братом Алексеем, который живет в США.