«А зарплата не растет»: призер Олимпиады Резцова пожаловалась на цены в России

— Я только памперсы покупала и видела большие цены на смеси. Практически нет трат. От бабушек и дедушек идет традиция передавать все коляски и одежду, ха-ха! Старшая сестра прислала мне четыре коробки вещей, зачем мне еще покупать пятую? (Смеется.) К сожалению, рост цен в стране идет на все, и не только на детские товары, а зарплата в стране не растет, — высказалась Резцова в интервью порталу «MetaRatings».