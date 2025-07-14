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Пятиборец из Самары взял золото на Кубке Дружбы в Минске

В Минске проходит Кубок Дружбы — международные соревнования по современному пятиборью.

В Минске проходит Кубок Дружбы — международные соревнования по современному пятиборью. Турнир собрал молодых спортсменов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Самарский спортсмен Александр Мараховский стал победителем по современному пятиборью в категории кадетов до 19 лет. Об этом сообщают в региональном Минспорте.

Кроме того, в командном зачёте Мараховский, его земляк Артём Рамазанов и калининградец Александр Соколюк заняли второе место, выступая за сборную «Россия-2».

Ранее школьники из Самарской области стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по робототехнике MakeX.

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